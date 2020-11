Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit: 44-jähriger prallt auf A81 gegen Leitplanke

Eine leicht verletzte Person und Totalschaden eines Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am frühen Donnerstagmorgen. Dort hatte ein 44-jähriger Autofahrer auf der A 81 auf Höhe der Immensitz-Brücke gegen 5.30 Uhr, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilt die Polizei mit. Der Renault prallte demnach gegen die Leitplanke auf dem Seitenstreifen und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Dort kam das Auto entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der leichtverletzte Fahrer wurde ins Klinikum Tuttlingen gebracht. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs musste die Fahrbahn in Richtung Singen teilweise gesperrt werden.