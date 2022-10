Unfallflucht nach missglücktem Wendemanöver

Ein unbekannter Fahrzeugführer beging Unfallflucht im Zeitraum zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, auf der Engener Straße. Die unbekannt Person beschädigte nach Polizeiangaben ein Vordach eines Gebäudes in zirka vier Metern Höhe bei Haus Nummer 2 und fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 5000 Euro zu kümmern. Nach derzeitigen Ermittlungen geht die Polizei von einem missglückten Wendemanöver eines Lastwagens aus. Hinweise zum Unfallflüchtigen erbittet die Polizei in Immendingen unter der Telefonnummer 07462 / 9 46 40.