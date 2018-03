Unfall auf der A 81fordert eine Verletzte

Eine verletzte Person und mehr als 20 000 Euro Sachschaden an vier beteiligten Fahrzeugen hat ein Unfall gefordert, der sich am Montag gegen 10 Uhr kurz hinter dem Autobahndreieck Bad Dürrheim in Richtung Geisingen auf der A 81 ereignet hat. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Dort war ein Fahrer eines Kleintransporters zu schnell auf der teils mit Schnee und Schneematsch bedeckten Fahrbahn in Richtung Singen unterwegs und rutschte in das Heck eines vorausfahrenden Kleinbusses, der mit an die Witterungsverhältnisse angepassten niedrigen Geschwindigkeit von etwa 50 Kilometern pro Stunde einem Sattelzug folgte. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Kleinbus und wurde gegen das Heck des Sattelzuges gedrückt. Ein dem Kleintransporter folgender Autofahrer versuchte noch, den Unfallfahrzeugen auszuweichen, stieß aber gegen den Kleintransporter.

Bei dem Unfall wurde eine 74-jährige im Kleinbus verletzt und musste zur ärztlichen Behandlung ins Klinikum gebracht werden. Während der Sattelzug nach der Unfallaufnahme weiterfahren konnte, mussten die anderen Fahrzeuge abgeschleppt werden.