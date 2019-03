Unfall auf B 31 sorgt für Vollsperrung

Ein Unfall auf der B31 zwischen Pfohren und Hüfingen hat am Dienstag gegen 11.25 Uhr zu einer Vollsperrung des Streckenabschnitts geführt. Ein 26-jähriger Autofahrer war in Richtung Freiburg unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, war er durch sein Navigationsgerät abgelenkt. In der Folge kam der Wagen des 26-Jährigen auf die Gegenspur und krachte gegen einen entgegenkommenden Sattelzug eines 46-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurde der Kraftstofftank am Lastwagen aufgerissen. Rund 150 Liter Diesel traten aus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 28 000 Euro geschätzt. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Das verunreinigte Erdreich wurde durch eine Spezialfirma ausgebaggert und fachgerecht entsorgt. Während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten war die B 31 bis gegen 15.40 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.