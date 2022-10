Unbekannter drückt gewaltsam jungen Ahornbaum um

Ein unbekannter Täter hat in der Zeit von Sonntagabend, 18 Uhr, bis Montagvormittag, 10 Uhr, am Boulplatz Geisingen im Bereich des Freizeitgeländes „Danuterra“ mutwillig zunächst drei mit einem Seil verbundene Baumstützen eines jung gepflanzten und etwa 2,50 Meter hohen Ahornbaumes beschädigt und schließlich den gesamten Jungbaum umgedrückt. Durch die unsinnige Tat entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro, berichtet die Polizei.

Der umgedrückte und so entwurzelte Jungbaum dürfte nicht mehr zu retten sein. Die Polizei Immendingen ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Täter. Personen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Immendingen, Telefon 07462/946 40, in Verbindung zu setzen.