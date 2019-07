Trike-Fahrer aus mehreren Ländern treffen sich in Kirchen-Hausen

Die Trike-Freunde Kirchen-Hausen haben zum siebten Triketreffen eingeladen. War es das letzte Triketreffen, das sich in der Szene einen guten Namen gemacht hat? Als Uwe Kraft von den Trike-Freunden beim Bieranstich dies in Aussicht stellte, gab es Protest von einigen Teilnehmern. Denn sie fühlten sich bei diesem Treffen, einem der größten in Süddeutschland, wohl.

Knapp 200 Trikes waren dabei. Die Teilnehmer kamen aus ganz Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Österreich. Die große Trikefamilie traf sich wieder, und zu den Trikes, die mehr als einen Tag beim Treffen waren, gesellten sich Dutzende aus ganz Süddeutschland, die sich diese Veranstaltung nicht entgehen ließen – und wenn man nur kurz vorbeischaute.

Das dreirädrige Kultfahrzeug hat viele Freunde, nicht nur solche, die sich stolzer Besitzer nennen, sondern auch Fans, die sich an den teilweise aufwändig lackierten Fahrzeugen nicht sattsehen können. Da war alles dabei, vom Ur-Motor aus dem VW Käfer bis zum PS-strotzenden V 8-Motor, der viele ins Staunen versetzte. Mit dem Wetter hatten die Triker Glück, hochsommerlich am Freitag und auch bei der Ausfahrt am Samstag. Lediglich gegen Abend setzte Regen ein, die Trikes wurden teilweise abgedeckt, und die Teilnehmer waren im Zelt, danach wieder draußen am Lagerfeuer.

Die Trikefreunde von Kirchen-Hausen konnten erneut auf die Unterstützung zahlreicher Vereine zurückgreifen, sonst wäre die Veranstaltung nicht möglich. Mitglieder des Kirchenchors sorgten für das Frühstück, am Bierstand die Kaputte 13, Mitglieder der Feuerwehr und des Musikvereins standen hinter der Theke, es kamen viele Besucher aus der Umgebung. Den Bieranstich nahm Ortsvorsteher Christoph Moriz vor, und danach prosteten sich die Trike-Freunde zu – ob es das letzte Mal war, wird sich zeigen. „Wir wollen einmal pausieren“, sagte Uwe Kraft.

Mit ein Höhepunkt war am Samstag die Ausfahrt, an der rund 80 blitzende Trikes teilnahmen, etwas weniger als vor zwei Jahren. Die Tour führte in den Hegau und die Hegauberge, und überall standen Leute an der Straße, denn die vielen Motoren waren nicht zu überhören, wenngleich man hier nicht mit Vollgas fährt. Am Sonntagmorgen machten sich die ersten Triker auf den Heimweg. Ein letztes Hupen, ein Winken – und die Hoffnung, dass es vielleicht doch nicht das letzte Mal war? Die Kirchen-Hausener Triker waren mit dem Verlauf sehr zufrieden, wie Kraft meinte. Der große Pool wurde nicht nur von den Trikefreunden gerne benutzt, auch die Kinder und Jugendlichen aus Kirchen-Hausen suchten dort Abkühlung.