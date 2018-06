Tresor in Architekturbüro geplündert

In der Nacht zum Donnerstag sind Einbrecher über ein WC-Fenster in ein Architekturbüro in der Tuttlinger Straße eingedrungen. Laut Polizei erbeuteten sie mehrere Tausend Euro.

Die Unbekannten verschafften sich mithilfe einer Leiter über das WC-Fenster Zutritt und durchsuchten die Büroräume. Ein Bewegungsmelder wurde abgeschlagen. Mit Flex und Brecheisen öffneten sie einen Tresor und stahlen daraus Bargeld sowie Geldkarten. (pz)