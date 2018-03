Technischer Ausschuss wählt Friedhofs-Entwurf

Das zentrale Thema, über das der Technische Ausschuss beraten hat, war die Gestaltung der Erweiterungsfläche des Geisinger Friedhofs. Wie Bürgermeister Walter Hengstler erläuterte, soll die Sanierung der auf dem Friedhofsgelände stehenden Walburgiskapelle nach der Haushaltsberatung auf ein späteres Haushaltsjahr zurückgestellt werden.

Stattdessen wurden Mittel in Höhe von 50 000 Euro für die endgültige Gestaltung der östlichen Erweiterungsfläche veranschlagt. Auf Basis der Vorberatung hatte das beauftragte Planungsbüro für die Fläche drei Gestaltungsvarianten ausgearbeitet. Diese wurden in der Sitzung vorgestellt.

Alle drei Vorschläge weisen gemeinsame Elemente auf, wie beispielsweise die Beibehaltung der Friedhofsmauer mit einem Durchbruch zum neuen Bereich, oder durchgehende Erschließungsachsen. In den Entwürfen wurden die Grabflächen unter Berücksichtigung des prognostizierten Bedarfs entwickelt, deren Belegung dem Trend angepasst werden kann. Ebenso sind prägende Bäume, passende Sträucher und die ansprechende Gestaltung der Wege sowie Wasserstellen und Bänke an zentralen Stellen und die Errichtung eines Betriebsgebäudes mit WC vorgesehen. In der Beratung setzte sich bei den Fraktionssprechern im Grundsatz Variante drei durch. Dies wohl auch deshalb, weil der Entwurf einen parkähnlichen Charakter aufweist. Damit verbunden wurde der Vorschlag, in dem Bereich nur Baumbestattungen und anonyme Grabstellen vorzusehen sowie das Betriebsgebäude im Vorderbereich zu erstellen.

Auf Barrierefreiheit sollte geachtet werden, auch aus Kostensicht sollte der Vorschlag zur Anordnung der Abfallbehälter optimiert werden sowie ein fußläufiger Weg in Richtung Bahnhof in Erwägung gezogen werden. Die Anregung aus der Einwohnerschaft, im Bestandsbereich ein durch einen Gärtner betreutes Grabfeld auszuweisen fand ebenfalls Berücksichtigung. Mit den Modifizierungen stimmte das Gremium schließlich einstimmig für Variante drei.

Darüber hinaus wurden in der Sitzung die wesentlichen Gewerke für den Bau einer Lagerhalle für den Bauhof vergeben. Der Rohbau soll im April erstellt werden, die Bauarbeiten sollen Anfang September abgeschlossen sein. Ziel der Ausschreibung im Winter war es, trotz der Baukonjunktur akzeptable Preise zu erzielen, was – auch nach Bestätigung durch Architekt Thomas Kreuzer – im Wesentlichen gelungen sei.