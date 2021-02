So haben Mitarbeiter und Bewohner des Pflegeheims das Vakzin bisher vertragen

Von Schwäbische Zeitung

Übers Wochenende ist die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Biberach wieder gestiegen. Während das Landesgesundheitsamt am Freitag einen Wert von 48,2 meldete, lag die Inzidenz am Samstag wieder über der 50er-Marke bei 54,6. Am Sonntag sogar bei 56,6 (Stand 21. Februar, 17 Uhr).

Aktuelle Corona-Zahlen für den Landkreis Biberach gibt es wieder ab Montagmittag, da das Landratsamt übers Wochenende keine Zahlen erhebt. Das Landratsamt gibt seit einigen Tagen außerdem keine eigene Inzidenz mehr heraus, weil für die nächtliche ...