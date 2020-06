Türme des Geisinger Zementwerks werden rot

In der Nacht von Montag, 22., auf Dienstag, 23. Juni, werden die drei noch stehenden Türme des ehemaligen Geisinger Zementwerks in rotes Licht getaucht. Mit der Illumination des Industriedenkmals beteiligt sich die Geisinger Firma Topro an einer Aktion, bei der bundesweit über 4000 Betriebe durch rot leuchtende Gebäude auf die dramatische Lage hinweisen, in der sich die Veranstaltungwirtschaft seit der Coronakrise befindet.

Inhaber und Veranstaltungstechnikmeister Thomas Obeth, dessen Unternehmen mit elf Mitarbeitern durch das bis Ende Oktober dauernde Verbot für Großveranstaltungen die Existenzgrundlage entzogen wurde, wie er sagt, hofft, mit seinem Beitrag wie die anderen Beteiligten ein Mahnmal zu setzen und die Politik zum Handeln aufzufordern.

Es wird ein besonderes Ereignis sein, wenn am Montag im Rahmen der „Night of Light“ (Nacht des Lichts) von 22 bis 1 Uhr 60 LED-Scheinwerfer die Türme des früheren Zementwerks, heute im Besitz der Firma BE Aluschmiede, komplett in tiefem Rot anstrahlen. Mit zwei Hochleistungsbeamern wird auf dem ersten der Türme in einer Projektion auch auf die Zielsetzung der Aktion und die Unterstützer der Illuminierung hingewiesen. Bereits am Donnerstag haben Thomas Obeth und sein Team mit der Vorbereitung für das Projekt begonnen. Unter anderem mussten tausend Meter Kabel verlegt und jede Menge Veranstaltungstechnik vom Lager des Firmensitzes Im Espel 1 in Kirchen-Hausen nach Geisingen gebracht werden.

Das große Firmenlager auf dem Schelling-Gelände gegenüber der Kirchen-Hausener Shell-Tankstelle will Thomas Obeth ebenfalls in die Aktion einbeziehen. Auch dieses Gebäude wird durch LED-Technik rot aufglühen. Außerdem bauen die Mitarbeiter am Betriebsstandort eine „Night of Light- Red-Stage“, also eine Open-Air-Bühne auf. Dort werden Künstler, deren Arbeit durch die Corona-Restriktionen ebenfalls eingeschränkt ist, thematisch passende Beiträge bieten. „Vor der Bühne stellen wir die Situation dar, wie sie zur Coronazeit bei den Sitzplätzen erlaubt ist“, so Obeth. Das kurze Programm des Empfangs für Unterstützer und politische Gäste beginnt um 21.30 Uhr.