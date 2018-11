SVG hofft auf Ende der Sieglos-Serie

Für den SV Geisingen ist es in der Fußball-Landesliga Südbaden zuletzt nicht mehr gut gelaufen. Seit sieben Spielen wartet der Aufsteiger auf einen Sieg. Zwei von 21 möglichen Punkten wurden eingefahren. Jetzt muss das Team von Spielertrainer Marijan Tucakovic beim FC Schonach (Sonntag, 14.30 Uhr) antreten.

„Wir wollen zumindest nicht verlieren“, sagt Tucakovic. Dass der Tabellensechste, der daheim nur sieben der 26 Saisonzähler geholt hat, schlagbar ist, weiß der SVG aus eigener Erfahrung. In der Hinrunde setzte sich Geisingen durch zwei späte Tore von Fabian Federle 2:0 durch. „Es gilt, uns kompakt und mit gutem Zweikampfverhalten zu präsentieren“, setzt Geisingens Coach vor allem auf die Einstellung seiner Mannschaft.

Nach einer guten Trainingswoche stellt er in seinem Team trotz des Negativlaufs einige positive Zeichen fest. Mit Peter Ochs und Isa Sabuncuo stehen wichtige Mittelfeldspieler zur Verfügung. Sie sollen das Zentrum schließen und die Gastgeber nicht ins Spiel kommen lassen. Bis auf den mit einer Ampelkarte gesperrten Defensivspieler Fatih Verep kann Tucakovic auf seinen gesamten Kader bauen. Auch der konterstarke Außen Lukas Öhler steht nach seiner Verletzungspause wieder zur Verfügung.

In Schonach wird der SVG versuchen, die richtige Balance zwischen einer stabilen Abwehr und dem nötigen Spiel nach vorne zu finden. Individuelle Fehler bringen den SV Geisingen immer wieder aus dem Konzept. Diese Konzentrationsfehler gilt es, abzustellen.

„Wir haben den Glauben an uns noch nicht verloren und werden beim FC Schonach alles in die Waagschale werfen“, verspricht Tucakovic. Der Spielertrainer will die Heimreise mit seiner Mannschaft nicht mit leeren Händen antreten. Nach der Erfahrung aus der Hinserie sollte auch etwas für den SVG drin sein.