SVG hofft auf die Wende

Neun Spiele ist der SV Geisingen in der Fußball-Landesliga bereits ohne Sieg. Gegen den FC Neustadt will der SVG, der nach dem Rücktritt von Spielertrainer Marijan Tucakovic von Abwehrspieler Johannes Amann interimsweise trainiert wird, am Samstag, 14.30 Uhr die Abwärtsspirale beenden.

„Wir wollen mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause gehen“, sagt der Vorsitzende Ralf Jauch, der gelassen auf die aktuelle Situation reagiert. „Bei uns herrscht Ruhe und wir haben den Glauben an die Mannschaft nicht verloren.“

Gegen den neuen Tabellenführer DJK Donauschingen (1:3) präsentierte sich der SVG gut eingestellt und vor allem in der ersten Halbzeit konkurrenzfähig. Die Viererkette um Abwehrchef und Interimscoach Amann stand gut und ließ wenig zu. Zumal die gesamte Mannschaft nach hinten arbeitete und ein klares Konzept erkennbar war.

Mit der Rückkehr von Mittelfeldspieler Peter Ochs und Angreifer Fabian Federle hofft der SVG gegen Neustadt auch im Spiel nach vorne auf mehr Impulse. Torjäger Luca Arceri war zu oft auf sich allein gestellt. Stammtorhüter Alkall Fadera, der gegen DJK Donaueschingen nach 70 Minuten mit einer Zerrung den Platz verlassen musste, wird wohl ausfallen. Aus der zweiten Reihe wird Pacal Graf wieder seine Chance bekommen.

Gegen den FC Neustadt, der zuletzt mit Siegen gegen den VfR Stockach (3:0) und die SpVgg F.A.L. (4:1) überzeugte, hilft neben einer kompakten Mannschaftsleistung nur unbedingter Kampfeswille. Die FCN-Mannschaft um Torjäger Sam Samma (14. Saisontreffer) ist immer besser in Schwung gekommen und derzeit nur schwer zu stoppen. Das 2:2 in der Vorrunde, als der SVG die bessere Mannschaft war, sollte den Gastgebern Hoffnung machen.