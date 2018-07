SV Geisingen will mithalten

Für Landesliga-Aufsteiger SV Geisingen steht am Sonntag das erste Pflichtspiel der Saison auf dem Programm. In der Qualifikation für den südbadischen Fußball-Verbandspokal geht es ab 15 Uhr gegen den Ligakontrahenten FC Löffingen.

Für den SVG ist der Vergleich ein willkommener Leistungstest vor dem Saisonstart. Gegen den etablierten Landesligavertreter aus Löffingen will Geisingen mithalten. „Der Fokus liegt bei uns auf dem ersten Punktspiel“, sagt Co-Trainer Dalibor Tesic, der damit wie der sportliche Leiter Benjamin Degen klare Prioritäten setzt.

„Urlaubs- und verletzungsbedingt müssen wir einige Spieler ersetzen. Wir wollen uns aber gut verkaufen“, traut Tesic seinem Team eine ansprechende Leistung zu. Mit Spielertrainer Marijan Tucakovic, der mit seiner Ballsicherheit und Übersicht kaum zu ersetzen ist, sowie Antonio Zubcic fehlen im Spiel nach vorne wichtige Anspielstationen. Eine Option ist Talent Fabian Federle. Der 19-jährige Offensivspieler, der in der vergangenen A-Jugendsaison seine Elf von der Fußballschule Geisingen mit 52 Toren in der Bezirksliga zur Meisterschaft schoss, kommt für einen Platz in der Startformation in Frage.

„Die Tagesform wird in dieser Partie entscheidend sein“, erwartet Tesic eine offenen Partie. Beim FC Löffingen läuft es nämlich noch nicht wirklich rund. Trainer Uli Bärmann war nach dem 1:1 gegen den TuS Bonndorf alles andere als zufrieden. Vor allem im taktischen Bereich stellte er noch einige Mängel fest. Verlass war allerdings auf Torjäger Benjamin Gaudig, der auch im Pokalspiel in Geisingen zu den Hoffnungsträgern der Löffingern gehört.