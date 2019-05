SV Geisingen will gegen FC Singen Charakter zeigen

In der Fußball-Landesliga Südbaden hat der so gut wie abgestiegene SV Geisingen am Sonntag um 15 Uhr den FC Singen zu Gast. Der Aufsteiger will in seinem vorletzten Heimspiel noch einmal alles geben.

Gegen den Verbandsliga-Absteiger FC Singen 04, der sich nach einer Negativserie überraschend im Abstiegskampf befindet, sieht sich das Team von Trainer Andreas Probst gut vorbereitet. „Obwohl unsere Chancen auf den Klassenerhalt nur noch theoretischer Natur sind, lässt sich die Mannschaft nicht hängen. Wir haben zuletzt immer gut mitgespielt. Allerdings fehlte uns das Spielglück“, lobt Andreas Probst die Einstellung seiner Truppe.

Über eine kontrollierte Defensive will er dem Favoriten aus dem Hegau das Leben so schwer wie möglich machen. „Die Stimmung ist im Training trotz unserer hoffnungslosen Lage immer noch gut. Die Mannschaft hätte für ihre Einstellung eine Belohnung verdient“, traut Probst seiner Elf eine Überraschung zu. Allerdings fallen mit Isa Sabuncuo, der als Abgang zum FC Bad Dürrheim fest steht, sowie Johannes Amann, Fabian Federle oder Zoltan Kovac wichtige Leistungsträger weiter aus. Als echter Führungsspieler kristallisierte sich der junge Simon Federle in den vergangenen Wochen heraus. „Er sorgt bei uns im Defensivverhalten für Stabilität“, freut sich Probst über dessen Leistungen.

Nach sechs Spielen ohne Sieg hofft der Traditionsverein FC Singen in Geisingen auf drei Punkte. Die Mannschaft von Trainer Wolfgang Stolpka enttäuschte zuletzt mit schwachen Leistungen. Dank seines spielerischen Potenzials ist der deutsche Amateur-Meister von 1959 aber immer für Tore gut. Die Gastgeber wollen alles in die Waagschale werfen und dem FC Singen Paroli bieten.