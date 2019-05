SV Geisingen verschießt Elfmeter und verliert 0:2

Der südbadische Fußball-Landesligist SV Geisingen muss weiter auf den zweiten Sieg im Jahr 2019 warten. Der Aufsteiger verlor am Mittwoch daheim gegen den SV Denkingen 0:2 und schwebt als Vorletzter weiter in akuter Abstiegsgefahr. In der 72. Minute vergaben die Geisinger einen Elfmeter.

„Wir haben das Spiel bestimmt, hatten mehrere klare Torchancen und stehen wieder mit leeren Händen da“, war Trainer Andreas Probst nach der Partie enttäuscht.

Nach ausgeglichener erster Hälfte mit wenigen Tormöglichkeiten auf beiden Seiten, legten die Gastgeber nach dem Seitenwechsel zu. In der 50. Minute vergab Fatih Bastuglu, ehemals SC 04 Tuttlingen und Hattinger SV, eine große Chance, als er nach einer Hereingabe von Antonio Zubcic aus kurzer Distanz über das Denkinger Tor schoss.

Die Geisinger waren bemüht, kämpften und drängten auf den Führungstreffer. In der 72. Minute wurde Luca Aceri nach einem Dribbling im Srafraum der Gäste von Steffen Allgaier von den Füßen geholt. Schiedsrichter Luigi Satriano entschied auf Elfmeter für Geisingen und schickte Allgaier mit der roten Karte vom Platz. Doch die Platzherren konnten auch diese Chance nicht nutzen. Nachdem in vorherigen Spielen bereits Aceri und Bernard Suker einen Strafstoß vergeben hatten, übernahm der Geisinger Schlussmann Patrick Rominger die Verantwortung. Doch der Keeper scheiterte mit einem schwach geschossenen Ball an seinem Gegenüber Ingo Schwägler. „Der verschossene Elfmeter hat der Mannschaft einen Knacks versetzt“, sagte Probst.

In der Schlussphase trauten sich die Denkinger etwas mehr zu. „Wir haben mit zehn Mann besser gespielt als vorher mit elf Spielern“, sagte SVD-Trainer Helmut Wunderlich. In der 86. Minute traf Daniel Bezikofer zum 1:0 für die Gäste. Tino Wagner baute das Ergebnis in der 90. Minute mit einem Fallrückzieher zum 2:0-Endstand aus. Bei beiden Gegentoren machte der Geisinger Torhüter Rominger keine glückliche Figur.

„Wir haben schlecht gespielt, es war ein glücklicher Sieg“, war Wunderlich mit der Punktausbeute, nicht aber mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden.