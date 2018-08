SV Geisingen trifft im Derby auf den FC Bad Dürrheim

Die Fußballer des SV Geisingen empfangen am Samstag um 16 Uhr den FC Bad Dürrheim. Damit bekommt es der Aufsteiger im dritten Spiel bereits mit dem zweiten Verbandsliga-Absteiger zu tun.

Im Derby des Tages nimmt der SV Geisingen gegen den Titelaspiranten FC Bad Dürrheim nur die Außenseiterrolle ein. Wie das überraschende 2:2-Remis beim FC Neustadt vor einer Woche aber zeigte, fühlen sich die Geisinger in dieser Rolle wohl.

„Mit dem nötigen Respekt, aber ohne Angst wollen wir auch gegen den großen Favoriten mit der Unterstützung der Zuschauer unsere Chance suchen“, sieht der Geisinger Spielertrainer Marijan Tucakovic der Partie unaufgeregt entgegen. Mit Torjäger Luca Arceri, dem starken Neuzugang Isa Sabuncuo und Kampfmaschine Alexander Othmer kehrten in dieser Woche drei Stammspieler aus dem Urlaub zurück. Dafür haben sich aber Torjäger Fabian Federle und Mittelfeldmotor Peter Ochs auf Reisen verabschiedet. So muss Tucakovic weiterhin experimentieren.

Neben dem verletzten Abwehrchef Johannes Amann und Neuzugang Tobias Gleiche stehen vier weitere Akteure urlaubsbedingt nicht zur Verfügung. „Wir wollen mit taktischen Mitteln den FC Bad Dürrheim nicht ins Spiel kommen lassen“, tüftelt Tucakovic am richtigen Konzept. In der Vorbereitung musste man gegen den FC Bad Dürrheim in einem Testspiel eine 0:5-Klatsche einstecken. Das soll sich am Samstag nicht wiederholen. Dank ihres großen spielerischen Potential nehmen die Gäste aber die Favoritenrolle ein.