SV Geisingen strebt in Dettingen ein positives Ergebnis an

Der SV Geisingen muss am Samstag um 15 Uhr in der Fußball-Landesliga Südbaden bei der SG Dettingen-Dingelsdorf antreten. Nach sechs sieglosen Spielen, der letzte dreifache Punktgewinn gelang am 23. September gegen den FC Löffingen (4:1), hofft der Aufsteiger auf ein Erfolgserlebnis.

Nach dem unglücklichen 1:1-Remis im Kellerduell gegen den SC Markdorf hieß es bei den Geisingern in dieser Woche, Mund abwischen und nach vorne schauen. Spielertrainer Marijan Tucakovic bereitete sein Team konzentriert vor. Die SG Dettingen überzeugte zuletzt mit einem 3:3-Unentschieden bei dem sonst so heimstarken VfR Stockach.

„Wir benötigen dringendst ein positives Ergebnis“, setzt der sportliche Leiter des SV Geisingen, Benjamin Degen, auf eine Trendwende. Nach einer guten Trainingswoche hofft Spielertrainer Marijan Tucakovic in seiner Truppe auf mehr Stabilität. „Wir müssen wieder einfach und schnell nach vorne spielen“, will er alte Tugenden sehen.

Dem gefährlichen Angriffsspiel (29 Saisontreffer) der Gastgeber will der SV Geisingen mit Kompaktheit entgegentreten. Eine schwere Aufgabe, die von jedem Gäste-Spieler große Einsatzbereitschaft verlangt.