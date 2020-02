SV Geisingen hat einige neue Gesichter im Vorstand

Stefan Pröhl ist weiter Trainer beim Sportverein Geisingen. Bei der Generalversammlung wurden Andreas Heidel und Edeltraud Riffel zu Ehrenmitgliedern ernannt. Beide gehören dem SV mehr als drei Jahrzehnte an und waren teilweise über Jahre im Vorstand in verschiedenen Funktionen tätig, Heidel auch als Vorsitzender. Ins Führungsgremium wurden viele neue Personen gewählt.

Ralf Jauch wurde als Vorsitzender bestätigt, neuer Vorstand für den sportlichen Bereich wurde Alexander Othmer, Johannes Degen ist neuer Kassierer und Geraldine Weinzierle neue Schriftführerin.

Derzeit liegt die Mannschaft, die aus der Landesliga abgestiegen ist, in der Bezirksliga auf dem achten Tabellenplatz – mit guten Aussichten nach oben. Diese Bilanz zog Sportvorstand Benjamin Degen, der dieses Amt abgab, aber weiter das Damenteam trainiert. Die Landesliga habe dem Verein viel an Finanzen abgefordert, ging aus dem Kassenbericht von Christoph Heim hervor; am Ende blieb ein bescheidener Überschuss in der Jahresbilanz. Enorm hoch seien die Kosten für Energie und Wasser.

Der Verein hat 308 Mitglieder, davon sind 31 Mädchen und Frauen. Die „Chemie“ in den Reihen der Aktiven stimme, bilanzierte Trainer Stefan Pröhl. Bewährt habe sich die Verjüngung der Mannschaft mit eigenem Nachwuchs. Die sportliche Bandbreite wurde von den Bambini bis zu den Alten Herren aufgelistet. Bürgermeister Martin Numberger betonte hinsichtlich des Kunstrasenplatzes, dass der Gemeinderat sich mit dem Thema auseinandersetzen und „alle Fakten auf den Tisch“ legen werde.

Bei den Wahlen wurde Michael Granzow als AH-Obmann bestätigt und als neuer Jugendleiter gewählt. Beisitzer sind künftig Cyril Bondarev, Jürgen Klimke, Michael Riffel, Jens Degenkolb, Karl Kujas, Lukas Büry, Sandra Hör, Pascal Meschzan und Heinz Mendgen, Kassenprüfer Martin Bertsche und Bernhard Schill. Vom 24. bis 27. Juli finden der Kickertriathlon sowie die diesjährige Fußballstadtmeisterschaft statt.