SV Geisingen feiert Landesliga-Aufstieg

Beim vorzeitigen Meister der Fußball-Bezirksliga Badischer Schwarzwald, dem SV Geisingen, sind nach dem Schlusspfiff des entscheidenden 3:1-Erfolges in Hölzlebruck auf dem Platz alle Dämme gebrochen. Die erfolgreiche Mannschaft wurde vom Umfeld sowie ihren Fans groß gefeiert.

Der erste Aufstieg in die Landesliga ist in der 92-jährigen Vereinsgeschichte der Höhepunkt. Kontinuierliche Arbeit in den vergangenen Jahren machte diesen Erfolg möglich. Als Aufsteiger ließ der der SV Geisingen bereits mit seinem dritten Platz in der vergangenen Saison aufhorchen. Die Mannschaft von Spielertrainer Marijan Tucakovic entwickelte sich weiter nach vorne und marschierte in dieser Runde praktisch durch. Zwölf Punkte Vorsprung, drei Spieltage vor Saisonende, sind eine echte Duftmarke.

Spielertrainer Marijan Tucakovic trägt hier mit seiner akribischen und visionellen Arbeit großen Anteil. Auf und neben dem Platz strahlt er eine ruhige Souveränität aus. Auch beim 3:1-Sieg in Hölzlebruck marschierte er wieder voran und war an allen Ecken und Enden auf dem Platz zu finden. Nicht von ungefähr erzielter den wichtigen Führungstreffer. Als geschlossene Einheit steht beim SV Geisingen aber das Kollektiv im Mittelpunkt.

Luca Aceri sehr treffsicher

„Unsere Mannschaft hat es in dieser Saison überragend gemacht und immer an sich geglaubt“, zeigte sich auch der sportliche Leiter des SV Geisingen, Benjamin Degen, vom Auftreten der Mannschaft begeistert.

„Unser Trainingsbesuch war überragend und jeder einzelne Spieler hat seinen Beitrag zu diesem Erfolg geleistet“, war auch Spielertrainer Tucakovic von der Performance seiner Truppe angetan. Ob aus der Defensive, wo Abwehrchef und Neuzugang Johannes Ahmann eine überragende Saison spielte bis in die Sturmspitze, wo auf Luca Aceri mit seinen bisher 24 Treffern immer Verlass war, präsentierte sich der SV Geisingen als geschlossene Einheit.

„Die Mannschaft bleibt komplett zusammen. Einige Neuzugänge stehen bereits fest“, sieht Sportsvorstand Benjamin Degen seinen Verein für die Landesliga gerüstet und traut seinem Team den Klassenerhalt zu.

Mit Megaphon und Sektduschen, wo Torjäger Luca Arceri auch als Feierbiest herausragte, war beim SV Geisingen der große Zusammenhalt nicht nur bei den Feierlichkeiten zum historischen Titelgewinn förmlich zu verspüren. Als neues Aushängeschild der Region will sich der SV Geisingen weiter entwickeln und in der Zukunft weiterhin für Furore sorgen.