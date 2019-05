SV Geisingen erreicht bei Villingen II ein 0:0

Der südbadische Fußball-Landesligist SV Geisingen hat beim Tabellenzweiten FC 08 Villingen II ein achtbares 0:0 erreicht. Die Geisinger bleiben weiter Vorletzter.

Gastgeber-Trainer Marcel Yahyaijan musste in den ersten 30 Minuten bereits zweimal auswechseln, da sich Nico Effinger und Luca Crudo verletzten. Die Nullachter verzeichneten in den ersten 25 Minuten drei gute Abschlüsse, die aber nicht zwingend genug waren. Sonst fand Villingen nie richtig eine Lücke in der Defensive von Geisingen. Die Gäste hatten Pech, als sich in der 27. Minute ein Flankenball von Isa Sabuncuo auf die Oberkante der Latte des Tores der Gastgeber senkte. Der Villinger Fabio Chiurazzi schoss in der 35. Minute knapp über das Lattenkreuz. Nach einem tollen Angriff über rechts von Fabio Chiurazzi köpfte Manuel Passarella nur hauchdünn am Pfosten in der 44. Minute vorbei. Sekunden vor dem Pausenpfiff bereitete ein Freistoß von Timo Wagner dem Gäste-Torhüter Mamadou Faye einige Probleme.

Die Geisinger hielten auch nach der Pause in dem kampfbetonten Spiel recht gut dagegen. Und Rustam Mamedow verpasste aus halblinks in der 48. Minute knapp sein Ziel. Sechs Minuten später traf er das Außennetz. Richtig gefährlich wurde es vor dem Geisinger Tor in der 64. Minute. Torhüter Faye klärte zunächst per Fußabwehr nach einem Schuss von Fabio Chiurazzi. Auch den Nachschuss von Niklas Heini parierte er, den dritten Versuch setzte Furkan Sari über die Latte. Auf der anderen Seite rettete Schlussmann Marcel Bender gegen Fatih Bastuglu. In der 74. Minute stand Geisingen sogar vor der Führung. Bernard Suker tauchte nach einer Hereingabe allein vor Bender auf. Doch der Keeper wehrte den Schuss gekonnt ab.

Der Geisinger Trainer Andreas Probst: „Ich bin zufrieden mit meinem Team. Fußballerisch war Villingen stärker. Doch wir haben trotz des letzten Aufgebots taktisch super agiert und mitgehalten. Villingen kann nach der Pause das 1:0 erzielen, doch wir hatten auch eine große Chance durch Bernard Suker zu verzeichnen. Die Einstellung stimmte bei uns voll und ganz.“