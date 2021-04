Streifenwagen übersieht beim Abbiegen entgegenkommendes Fahrzeug: drei Verletzte

Am frühen Freitagmorgen gegen 5 Uhr hat sich an der Autobahnanschlussstelle bei Geisingen ein Unfall ereignet, bei dem frei Personen leicht verletzt wurden und Sachschaden in Höhe von rund 60000 Euro entstand. Wie die Polizei mitteilt, war bei dem Unfall auf der Bundesstraße 31/311 ein Streifenwagen der Verkehrspolizei beteiligt.

Demnach wollte der Fahrer des Streifenwagens an der Anschlussstelle Geisingen von der Bundesstraße nach links auf den Autobahnzubringer in Richtung Singen abbiegen. Laut Mitteilung übersah der Polizeibeamte einen entgegenkommenden VW Sharan, dessen Fahrer auf der B 31/311 in Richtung Tuttlingen unterwegs war. In der Folge kam es zwischen beiden Fahrzeugen zu einer heftigen Kollision.

Bei dem Unfall wurden der 49-jährige Fahrer des Sharan sowie dessen 49-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Auch der 32-jährige Beifahrer und Polizeibeamte im Streifenwagen zog sich leichte Verletzungen zu, heißt es in der Polizeimeldung weiter. Der 36-jährige Fahrer des Streifenwagens blieb unverletzt. Nach einer Erstversorgung durch eintreffende Rettungskräfte wurden die leicht verletzten Personen zur weiteren Untersuchung in die Tuttlinger Klinik gebracht. Die total beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.