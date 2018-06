Storchennachwuchs in Gutmadingen und Aulfingen

Fünf Jungstörche sitzen in diesem Jahr in den drei Storchennestern in der Region Geisingen. Nachdem es in Gutmadingen im vergangenen Jahr keine Jungstörche gab, sind es heuer wieder zwei Jungtiere. Aulfingen hat nun zum zweiten Mal in Folge nach Jahrzehnten ohne Störche drei Jungtiere. In der Stadt Geisingen ertranken jedoch die Jungstörche bei den Regenfällen im Mai.

Der Boden des Nestes war durch das viele Nistmaterial mehr oder weniger wasserdicht. Dadurch sammelte sich das Wasser und die Jungstörche ertranken.

Nasses Gefieder und Kälte können bei den Jungtieren ebenfalls zum Tod führen, da die Störche anders als andere Vögel den Nachwuchs nicht schützen, indem sie sich auf die Jungen setzen. Der Schutz bezieht sich lediglich auf die Abwehr von Raubvögeln, die es auf Jungtiere abgesehen haben.

Das Geisinger Nest muss nach Aussage von Friedrich Widmann aus Neudingen, der als Storchenvater bezeichnet wird, im Herbst teilweise abgetragen werden, da die Störche jedes Jahr zusätzliches Material ins Nest bringen. Widmann wird in den kommenden Wochen die Störche beringen, in diesem Jahr allerdings zum letzten Mal. „Ich bin nun fast 84 Jahre alt, und mache das seit 24 Jahren, es wird mir einfach zu viel“, sagt er. Einen Nachfolger habe er schon gefunden. (ph)