Stefan Pröhl verlängert beim SV Geisingen

Trainer Stefan Pröhl hat seinen Vertrag beim SV Geisingen um ein weiteres Jahr verlängert. Der 38-jährige Coach aus Villingen sieht seinen Verein gut aufgestellt.

„Die Mannschaft verfügt mit einer gesunden Mischung aus Talent und Erfahrung über viel Potential“, traut Stefan Pröhl seinem Kader einiges zu. Der Coach wird dann mit dem SV Geisingen in seine dritte Saison gehen.

„Wir hoffen, dass wir zumindest noch die Vorrunde ausspielen können“, setzt er auf eine baldige Fortsetzung des Spielbetriebes. Mit Rang sechs ist seine Mannschaft aktuell in Lauerstellung platziert. Wenn Not am Mann ist, streifte sich der Trainer zuletzt aufgrund einiger verletzten Spieler das Trikot selbst über. „Dies war aber nur der Situation geschuldet“, sieh er sich dennoch mehr als Trainer denn als Spieler in der Pflicht.

„Wir sind mit der Arbeit von Stefan Pröhl sehr zufrieden. Das Team und er sind eine Einheit. Es war daher für uns keine Frage, die gute Zusammenarbeit fortzusetzen. Wir freuen uns, dass der Weg mit ihm weitergeht“, begrüßt der SVG-Vorsitzende Ralf Jauch die Vertragsverlängerung.