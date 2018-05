Stadtmusik erhält volle Punktzahl

Die Wertungsspiele

Die Stadtmusik nahm 1959 zum ersten Mal an einem Wertungsspiel teil, damals in der Oberstufe, Kategorie vier. Darin ging die Stadtmusik bis 1980 neunmal an den Start. Ab 1981 trat sie in der Höchststufe an, der Kategorie fünf. Seither gab es 22 Bewertungen in der Höchststufe, die meisten davon mit „hervorragend“. (ph)