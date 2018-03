Stadt Geisingen richtet Bauamt ein

In der nichtöffentlichen Sitzung am 30. Januar hat der Gemeinderat grünes Licht für die Einrichtung eines Stadtbauamts zum 1. Juli gegeben. Daher sucht die Stadtverwaltung jetzt einen Bauingenieur als künftigen Leiter des Stadtbauamts. Zwei weitere Mitarbeiter sollen dazu kommen.

Die Einrichtung eines Stadtbauamtes ist in den zurückliegenden Jahren im Gemeinderat mehrfach diskutiert worden. Bereits in einem Gutachten über die gesamte Struktur der Stadtverwaltung im Jahr 2013 wurde aufgezeigt, dass für Bauaufgaben weit weniger Personal vorhanden ist, als in anderen Gemeinden.

Im vergangenen Jahr untersuchte die Allevo Kommunalberatung im Auftrag der Stadtverwaltung erneut die Einrichtung eines Bauamtes, weil die Bau- und Planungsaufgaben stark zugenommen haben. Weitere Aufgaben wie der Bau des Glasfasernetzes und der Hochwasserschutz sind dazu gekommen. Die Bauaufgaben sind bisher innerhalb der Stadtverwaltung auf mehrere Stellen verteilt. Im künftigen Bauamt sollen diese Aufgaben gebündelt übernommen werden.

Es warten viele Aufgaben

Das neue Amt wird zunächst in die Räume des ehemaligen Notariats am Postplatz einziehen, weil im Rathaus alle Räume belegt sind. „Auf das neue Stadtbauamt warten viele Aufgaben,“ sagt Bürgermeister Walter Hengstler.

„Ich bin sehr froh darüber, dass der Gemeinderat mit großer Mehrheit diese wichtige Entscheidung getroffen hat. Damit können wir die künftige Entwicklung in der Raumschaft Geisingen besser vorantreiben und gestalten.“