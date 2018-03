Spezialisierung im dritten Ausbildungsjahr

Mit der Entscheidung der Landesregierung und des Landkreises Tuttlingen, die vom Bund geforderte generalisierte Pflegeausbildung an der Fritz-Erler-Schule (FES)anzubieten, bekommt die private Altenpflegeschule in Geisingen Konkurrenz. Bisher wird die schulische Altenpflegeausbildung im Landkreis in Geisingen und in Spaichingen angeboten. Die Krankenpflegeschule ist noch am Tuttlinger Standort des Klinikums Landkreis Tuttlingen zu finden, soll aber aufgrund der generalisierten Pflegeausbildung an die FES verlegt werden.

Große Konkurrenz aufgrund der geplanten Neuausrichtung der Pflegeausbildung hat die Altenpflegeschule in Geisingen aber nicht: „Im Rahmen unserer exponierten Lage, zwischen dem Schwarzwald-Baar-Kreis und dem Kreis Tuttlingen können wir einmal durch das besondere Profil unserer praktischen Ausbildungsstätte, dem Alten- und Pflegeheim Haus Wartenberg in Geisingen und durch unsere spezifischen schulischen Angebote einem pflegeinteressierten Personenkreis eine interessante Ausbildung ermöglichen“, betont Astrid Schmid, Leiterin der Berufsfachschule für Altenpflege in Geisingen, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Lehrplan ist noch nicht bekannt

Wie dann auch an der FES hätten die Schüler auch in Geisingen die Option, im dritten Ausbildungsjahr zwischen der Altenpflege und der Generalistik zu wählen: „Wir kennen leider noch nicht den kommenden Lehrplan, aber ein Angebot für beide Optionen wird sicherlich möglich sein. Als kleine Altenpflegeschule haben wir den Vorteil der ,kurzen Wege’ und können dadurch relativ schnell auf veränderte Bedarfe reagieren“, betont Astrid Schmid.

Die Altenpflegeschule spreche eine andere Klientel an als die FES. Ein Teil der Bewerber sei bereits älter als 30 Jahre und käme nach einer Familienzeit oder einer Neuorientierung an die Altenpflegeschule in die Ausbildung: „Wir sprechen mit diesem Personenkreis, besonders lebenserfahrene Menschen an, die sich gerne um ältere Menschen professionell kümmern möchten.“

Ihnen würden die Geisinger die notwendige besondere Unterstützung anbieten, macht die Leiterin Werbung für ihre Berufsfachschule, die neben der FES auch mit der Gotthilf-Vollert-Schule in Tuttlingen gut zusammenarbeiten würde. Hierbei liege der Fokus auf Menschen mit einem erhöhten Förderungsbedarf. Astrid Schmidt zeigt sich davon überzeugt, dass trotz der anstehenden Änderung in der Pflegeausbildung, ihre Schule auch künftig dafür eintritt, „jeden interessierten Menschen mit seinen spezifischen Ressourcen abzuholen“.

Vorstellung durch Eisenmann

Das Konzept der generalisierten Pflegeausbildung, die die Bundesregierung im Juli des vergangenen Jahres mit der Zustimmung des Bundesrats mit seinem neuen Pflegeberufegesetz auf den Weg gebracht hat, hatten Mitte Februar die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), und Landrat Stefan Bär bei einem Termin in der FES vorgestellt. „Wir haben einen großen Handlungsbedarf“, betonte Susanne Eisenmann zu diesem Zeitpunkt mit Blick auf die Ausbildung in der Alten- und Krankenpflege. Die ehrgeizige Zielsetzung sei es, zum Schuljahr 2020/21 mit der Beschulung an der Fritz-Erler-Schule zu starten.