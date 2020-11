Signalkrebs breitet sich rasant in der Donau aus

Auf was man in der Geisinger Donau vor vier Jahren stieß, hatte damals weniger Beachtung gefunden als heute. 2016 wurden in Geisingen die ersten Signalkrebse gesichtet und gefangen. Signalkrebse sind sogenannte Neozoen, invasive Arten, die aus fremden Lebensräumen eingeschleppt wurden und biologische Lebensräume durch Verdrängung von heimischen Arten bedrohen.

Ab 2017 fanden sich Signalkrebse in den Fanglisten des Vereins wieder, die Zahl steigerte sich Jahr für Jahr um etwas über 100 und dürfte in diesem Jahr die enorme Zahl von sage und schreibe 2000 überspringen. Eine unglaubliche Zahl von Signalkrebsen, die von einigen Mitgliedern des Vereins bis jetzt gefangen wurden. Nicht mit der Angel und einem Köder, sondern von Hand, indem einige Mitglieder durch das flache Wasser laufen oder aber mit entsprechenden Reusen. In diesen ist ein geeigneter Köder bereitgelegt, der die Krebse anlocken soll und auch anlockt. Es ist ein Rätsel, woher die vielen Krebse kommen, meint Martin Braun, der Mitglied bei den Geisinger Anglern ist. Allein seine Fänge überschreiten locker die 1000er-Marke.

Und auch Viktor Bienefeld hat die ähnliche Anzahl an diesen Tieren gefangen. Dabei sind noch weitere Mitglieder des Vereins auf der Jagd nach diesen Tieren, die sich zu einer Invasion in der Donau entwickeln. Wenn am Ende des Jahres die Fanglisten der Mitglieder abgegeben und ausgewertet werden, ist die 2000er-Marke an Gesamtfängen mit Sicherheit noch um einiges höher.

In der Donau auf der Gemarkung Gutmadingen oder Neudingen wurde von den Mitgliedern der Anglergesellschaft Villingen noch kein Signalkrebs festgestellt und gefangen, wie der Vorsitzende Christian Fehrenbacher betont. In Kirchen-Hausen, dem angrenzenden Gewässer flußabwärts, wurden sie bis zum letzten Jahr noch nicht festgestellt. Allerdings wurden in diesem Jahr, wie Thomas Müller von der Anglergemeinschaft Kirchen-Hausen bestätigt, einige mit der Angel gefangen, die sich den ausgelegten Köder, der für Fische gedacht war, wegschnappten. Wenn sie aber schon mit der Angel gefangen werden, dürfte sich auch hier eine Entwicklung mehr oder weniger im Stillen vollzogen haben, die eine ähnliche Invasion wie in Geisingen zu werden scheint.

„Wir werden nun intensiv den Krebsen nachstellen“, betont Thomas Müller. Schon 2017 hat sich Ingo Kramer, Biologe des Landesfischereiverbandes, überzeugt geäußert, dass sich das Vorkommen nicht nur auf die Geisinger Gemarkung beschränken wird. Dass er noch nicht flußaufwärts zu finden ist, sei ein Rätsel, flußabwärts war dies schon lange zu erwarten. Kramer sieht wie auch die Geisinger Angler im Signalkrebs einen eingeschleppten Schädling. Er ist Überträger der Krebspest, die für die heimischen Krebsarten wie Stein- und Edelkrebs tödlich ist. Kurioserweise hat man beim Abfischen im Zuge des Donaubrückenabbruchs auch einen Edelkrebs gefunden. Inzwischen ist das Vorkommen des eingeschleppten Scherentieres in Geisingen als Massenaufkommen zu deklarieren. Er hat keinerlei Schonzeiten, und der Verein hat auch eine Anlandepflicht für Signalkrebse vorgeschrieben. Er verdrängt die heimischen Krebsarten, sofern diese noch vorhanden sind, überträgt die Krebspest, ist aber auch in der Nahrungssuche aggressiv. Kleinlebewesen, die für die Natur wichtig sind, und diese Natur sind eben nicht nur Fische, die verwertet werden können, sondern auch sogenannte ganzjährig geschützte Kleinfische. Und der Fischbrut stellt der Krebs ebenfalls nach.