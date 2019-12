Serie des FC Gutmadingen hält

FC Gutmadingen - SG Gottmadingen/Bietingen 1:1 (0:1). Im Duell der beiden erfolgreichen Aufsteiger in die Landesliga Südbaden hat sich der FC Gutmadingen einen Punkt verdient erkämpft. In einer hektischen und kampfbetonten Partie hatten die Gutmadinger in der Schlussphase gleich mehrmals den Siegestreffer auf dem Fuß. Das Team von Trainer Steffen Breinlinger ist nun mit 22 Punkten seit fünf Spielen ungeschlagen.

Beide Mannschaften machten von Anfang an die Räume eng. Die spielstarken Gäste setzten sich mit ihrem schnellem Umschaltspiel etwas besser in Szene und hatten nach zehn Minuten durch Marco Gruber die erste Chance. Völlig frei schloss er aber überhastet ab. Wenig später traf SG Spielmacher Sven Faude mit einem Freistoß aus 18 Meter nur die Latte. So war die 0:1-Gästeführung, als die Gutmadinger Abwehr nach einer Kopfballstaffette die Orientierung verlor, wenige Minuten vor der Halbzeit verdient.

Nach der Pause wurden die Gastgeber immer stärker. Eine Flanke von Benjamin Latte streifte die Latte. Als der FC nach einer Stunde Torjäger Manuel Huber aufs Feld brachte, war es ein anderes Spiel. Sekunden nach seiner Einwechslung wurde sein Tor wegen Abseits abgepfiffen. Eine Minute später hätte er den Ausgleich erzielen müssen, als er nach einem Querpass aus sieben Meter völlig frei das Tor verfehlte. Mit viel Laufarbeit und körperlicher Präsenz nahmen die Gutmadinger das Heft in die Hand. Als Dominik Maus acht Minuten vor Schluss den Ball flach in den Strafraum jagte, war Spielführer Manuel Huber zur Stelle und schob zum 1:1 ein. In der Nachspielzeit retteten die Gäste nach einer Ecke auf der Linie. Die Gästeabwehr reduzierte sich nach einer Tätlichkeit selbst. Mit Glück rettete der Tabellenvierte den Punkt über die Zeit.