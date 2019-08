„Seien Sie Anwalt der Pflegebedürftigen“

Der Wohnungsmarkt in Ravensburg ist angespannt, und Bauplätze, um dem Problem zu begegnen, fehlen derzeit. Was die Situation noch verschärft: Die Bevölkerung wächst weiter. Drei Lösungswege strebt die Stadt kurz- und vor allem langfristig an: höher und kompakter bauen, in der Innenstadt Flächen besser nutzen und neue Baugebiete ausweisen. Der letztgenannte Weg ist der wichtigste davon, steht allerdings erst in fünf bis sechs Jahren zur Verfügung.

In die Höhe bauen:

Landesweit ist der Trend zum kompakteren und höheren ...