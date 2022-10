Schwarzwaldverein plant Überraschungswanderung

Der Schwarzwaldverein Geisingen weist darauf hin, dass die für Mittwoch, 9. November, geplante Halbtagswanderung übers Schwenninger Moos zum Café Hildebrandt in Zollhaus um eine Woche verschoben werden muss. Neuer Termin ist am Mittwoch, 16. November. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 1330 Uhr am Postplatz in Geisingen. In Schwenningen auf dem Parkplatz Hilben-Stadion (gegenüber dem Messegelände) werden die Fahrzeuge abgestellt. Dort ist auch der Treffpunkt für jene, die nicht nach Geisingen kommen wollen. Die Führung hat Wanderwart Bernd Burkart, der auch gerne bei der Anmeldung telefonisch nähere Auskunft erteilt.

Zusätzlich dazu plant der Schwarzwaldverein demnächt eine Überraschungswanderung. Diese war eigentlich am Sonntag, 20. November, vorgesehen, muss aber auf Samstag, 26. November, verschoben werden. Treffpunkt zur Abfahrt ist dann um 13.30 Uhr am Postplatz in Geisingen mit Bekanntgabe des Zielortes. Der Schwarzwaldverein Geisingen unternimmt unter der Führung von Wanderwart Bernd Burkart einen Spaziergang von rund einer Stunde auf geteertem Weg zu einer gemütlichen Gaststätte mit rustikalem Vesper, heißt es in einem Schreiben des Vereins. Danach ist die Rückwanderung zu den abgestellten Autos vorgesehen. Diese leichte Wanderung ist für alle Altersgruppen geeignet.

Für beide Wanderungen ist eine rechtzeitige Anmeldung erwünscht, damit die Plätze reserviert werden können: telefonisch oder per WhatsApp unter 0160/92615421, oder per E-Mail an bernd.burkart.bb@gmail.com oder bei Wanderführerin Maria Fühnus, Telefon 07704/6594.