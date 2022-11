Schwarzwaldverein Geisingen fährt zur Lindauer Hafenweihnacht

Die funkelnde, stimmungsvolle Lindauer Hafenweihnacht hat sich der Schwarzwaldverein Geisingen als Ausflugsziel ausgesucht. Der Verein fährt am Donnerstag, 15. Dezember, mit der Bahn auf die Lindauer Insel zum Weihnachtsmarkt.

Treffpunkt ist um 9 Uhr am Postplatz in Geisingen. Von hier aus fahren die Teilnehmenden mit dem Auto nach Immendingen zum Bahnhof und von dort um 9.28 Uhr mit der Schwarzwaldbahn bis Radolfzell. Über Fiedrichshafen geht es dann weiter bis Lindau-Insel, wo der Zug um 12.41 Uhr ankommen soll.

Die Teilnehmenden wollen in Lindau die besonders schöne Hafenweihnacht genießen. „Nirgendwo kommen Freunde von Weihnachtsmärkten entspannter auf ihre Kosten, nirgendwo ist die Kulisse romantischer, direkt am Bodensee, das schimmernde Alpenpanorama in der Ferne“, heißt es in der Pressemitteilung des Schwarzwaldvereins.

Die Besucher schätzen die liebevoll dekorierten und hübsch beleuchteten Marktbuden, die mit ihrem hochwertigen Angebot an weihnachtlichem Kunsthandwerk überraschen, heißt es weiter. Dazu begeister die weihnachtliche Kulinarik mit raffinierten deftigen und süßen Verführungen.

Das vorweihnachtliche Programm der Lindauer Hafenweihnacht ist vielfältig und abwechslungsreich, schreibt der Verein weiter und erwähnt Ponyreiten für Kinder, das nostalgische Kinderkarussell, Märchenstunden, adventliche Stadtführungen sowie Aufführungen im Stadttheater und in der Marionettenoper. Der zauberhafte Märchenwald sei eine beliebte Attraktion nicht nur für Kinder.

Nach etwas über viereinhalb Stunden Aufenthalt fährt die Gruppe dann wieder um 17.28 Uhr ab Bahnhof Lindau-Insel zurück und ist voraussichtlich um 20.28 Uhr zurück in Immendingen. Die Teilnehmenden nutzen das BW-Ticket zum Preis von 10,40 bis 12,70 Euro je nach Teilnehmerzahl, schreibt der Verein abschließend.