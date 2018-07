Schüler zeigen ihr Können am Instrument

Die nahende Sommerpause hat die Bläserschule zum Anlass genommen, um zu mehreren Vorspielabenden einzuladen und dem Publikum zu demonstrieren, auf welchem Leistungsstand der musikalische Nachwuchs ist. Grund für die Aufteilung der Vorspielabende ist zeitlicher Natur, da die Bläserschule rund 150 Kinder und Jugendliche ausbildet.

Denn neben den Vorspielabenden mit Einzelakteuren fanden auch Konzerte der einzelnen Nachwuchsorchester statt. Dabei führte die musikalische Leiterin, Ingrid Fromm, durch das Programm, erläuterte die Ausbildung des Nachwuchses und den Leistungsstand der einzelnen Akteure. Die Bläserschule Geisingen bildet den musikalischen Nachwuchs für die Stadt Geisingen und die Gemeinde Immendingen aus. Dabei werden sie theoretisch und praktisch geschult.

Die Allerjüngsten spielen mit

Den Auftakt machte der erste große Vorspielabend im Geisinger Rathaus im Musikraum der Stadtmusik, das Ende nunmehr der zweite große Vorspielabend in der Leipferdinger Festhalle. Da neben Einzelunterricht und gemeinsamen Auftritten als Duo auch der Nachwuchs bereits Orchestererfahrung sammelt und dies im Bläserschul-Vororchester und dann später im Bläserschulorchester macht, durften auch diese beiden Orchester auftreten. Das Bläserschulorchester spielte beim Parkfest in Gutmadingen vor großem Publikum. Und auch die allerjüngsten Schüler, die Blockflöten und die musikalische Früherziehung, stellten sich in diesem Jahr beim Vorspiel vor.

Prüfungen für Leistungsabzeichen stehen bevor

Manchmal war auch der Ausbilder dabei und spielte mit seinem Zögling ein Duett. Meist waren es aber die Kinder und Jugendlichen, die zuerst allein und danach im Duo auftraten. Ingrid Fromm dankte den Eltern dafür, dass sie einerseits die Kinder zur musikalischen Ausbildung zur Bläserschule und den Vereinen schicken, aber auch dafür, dass sie die Kinder und Jugendlichen auch anhalten, zu üben. „Unterstützen Sie auch weiterhin die Kinder wenn es um die musikalische Ausbildung geht“, appellierte sie an die Eltern. Doch noch stehen nicht für alle Bläserschüler die Ferien an. Einige proben noch, und in Furtwangen warten die Lehrgänge und Prüfungen für das Leistungsabzeichen in Silber.