Sanierung von Wahrzeichen ist abgeschlossen

Den Kirchen-Hausenern ist ihre Antoniuskapelle auf dem Bergle viel wert, um nicht sogar zu sagen, sie ist ihnen heilig. Vor fast auf den Tag genau 20 Jahren wurde die Kapelle, die auch ein Wahrzeichen von Kirchen-Hausen ist, nach einer zweijährigen Sanierung wieder feierlich wiedereröffnet. Insgesamt war die Kapelle aufgrund von Baumängeln fünf Jahre gesperrt. Am Samstag war wieder ein Gottesdienst bei der Antoniuskapelle samt Segnung der Marienstatue; der Grund hierfür war die abgeschlossene Sanierung der Mariengrotte.

Die Marienstatue wurde 1889 vom geistlichen Rat und Dekan Heinrich Kuttruff gestiftet. Den gläubigen Christen sollte damit der Eindruck erweckt werden, sie könnten das Wunder von Lourdes symbolisch auch in Kirchen-Hausen erleben. Die Marienerscheinung von Lourdes lag damals 30 Jahre zurück. Die Marienstatue ist in einer aus Tuffstein hergestellten Grotte, die Statue ist mineralisch gegossen. Vor der Grotte ist eine Bank, die Grotte selbst ist mit einem Eisenzaun geschützt. In den letzten Jahren wurde es still um die Grotte, der Platz machte auch nicht immer einen einladenden Eindruck.

Vor einigen Jahrzehnten pflegte Franz Messmer aus Kirchen-Hausen die Anlage. Nunmehr, so die Vorsitzende des Kirchen-Hausener Pfarrgemeindeteams, Judith Gebauer, sei es gelungen, seit zwei Jahren zwei Frauen zu finden, die den Platz pflegen. Das Blumenbeet ist immer frisch gepflanzt. Durch eine Spende war es nunmehr möglich, die Marienstatue restaurieren zu lassen, außerdem wurde der Zaun frisch gestrichen und auch die Bank macht wieder einen einladenden Eindruck.

Die Antoniuskapelle geht auf das 14. Jahrhundert zurück und ist dem Schutzheiligen der Viehhirten, dem heiligen Antonius geweiht. Antonius war ein Eremit im 4. Jahrhundert. Die Wallfahrtskapelle auf dem Bergle ist um 1500 auf romanischen Bauresten als spätgotischer Bau errichtet worden, damals erreichte die Antoniusverehrung einen Höhepunkt. Die Kapelle zieren seit 1950 sieben überlebensgroße Fresken, die der Freiburger Maler Kaufhold anfertigte. Kaufhold war auch bei den beiden berühmten Kirchen-Hausener Kinderbildern zusammen mit Ordensschwestern federführend.