Rekord-Etat ist in trockenen Tüchern

Einen Etat mit Rekordwerten hat der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung verabschiedet: Der Gesamthaushalt für das Jahr 2019 hat ein Volumen von rund 24,73 Millionen Euro. Davon entfallen rund 17,27 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt und rund 7,46 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt, aus dem heraus die städtischen Investitionen getätigt werden. In ihren Stellungnahmen begrüßten die im Gemeinderat vertretenen Parteien und Gruppierungen den Etat und nahmen einen Ausblick auf das kommende Jahr vor.

CDU

Die Stadt Geisingen sollte ihren Teil dazu beitragen, dass die positiven Steuerprognosen zum Tragen kommen, meinte Fraktionssprecher Hubert Seger. Dazu zählten Punkte wie eine gute Infrastruktur, auch im Verkehrsbereich, ein intaktes Gemeinwesen, eine funktionierende Schule und ein attraktives Erscheinungsbild von Kernstadt und Ortsteilen. Ein Schwerpunkt der CDU-Fraktion bleibe es, die Kindergartenstruktur finanziell und städtebaulich nachhaltig auf stabile Beine zu stellen. Auch die Belebung der Geisinger Hauptstraße und die Gestaltung der Innenstadt bleibe ein Kernthema. Der örtliche Einzelhandel und die öffentliche Hand müssten, was die Erlebnisqualität in der Hauptstraße anbelange, ihre Hausaufgaben machen. Insbesondere bei der Stadt liege es, die Neugestaltung von Post- und Kirchplatz voranzubringen. Auch über die Parkplatzsituation an der Hauptstraße gelte es nachzudenken. Damit die Kommunalpolitik verlässlich und nachhaltig bleibe, verbiete es sich, gefasste Beschlüsse nach kurzer Zeit wieder in Frage zu stellen, so Seger.

FW/FDP

Ob alle für das kommende Jahr vorgesehenen Projekte auch umgesetzt werden können, hänge nicht zuletzt davon ab, ob die Planungen rechtzeitig eingeleitet und insbesondere Ausschreibungen frühzeitig vorgenommen werden. Diesbezüglich sei mehr Tempo angebracht, bereits die Wintermonate sollten für Ausschreibungen genutzt werden, betonte Fraktionssprecher Paul Haug. Unnötig zäh und langwierig gestalten sich aus Haugs Sicht die planerischen Arbeiten für eine ganze Reihe weiterer Projekte, darunter die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens Alte Gerbe, die Entschlammung des Donaualtarmes bei gleichzeitiger Verbesserung des Zulaufs sowie die Umsetzung neuer Bestattungsformen auf den Friedhöfen in der Kernstadt und den Ortsteilen. Der Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss des Gemeinderats sei einem Teil seiner Bezeichnung seit längerer Zeit nicht gerecht geworden, das Gremium habe den Dialog mit der örtlichen Wirtschaft sträflich vernachlässigt. Diesbezüglich gebe es akuten Handlungsbedarf.

SPD

Trotz des Haushalt-Rekordvolumens sei das Ziel, eine Neuverschuldung im Kernhaushalt zu vermeiden, erreicht worden, betonte Fraktionssprecherin Ulrike Benz. Sie wies darauf hin, dass die sprudelnden Steuereinnahmen im Jahr 2020 sehr deutlich gesteigerte Kreis- und Landesumlagen zur Folge haben werden. Diesen Effekt gelte es bei den künftigen Finanzplanungen zu berücksichtigen. Auch wenn er trotz Rekordhöhe nicht alle Wünsche erfüllen könne, berücksichtige der Haushaltsplan die wesentlichen kommunalpolitischen Felder, darunter die Bereiche Soziales, Familien und Bildung. Als „richtig und gut angelegt“ bezeichnete sie den mit rund 100 000 Euro dotierten Feuerwehr-Etat. Als positiv bewertete sie auch die Investitionen in Höhe von 1,4 Millionen Euro, die in die Ortsteile fließen werden, darunter das neue Feuerwehrgerätehaus in Leipferdingen.

Aktive Bürger

Stadtrat Andreas Heidel hob die Bedeutung der heimischen Unternehmen für die stabilen städtischen Finanzen hervor. Dass die Gewerbesteuereinnahmen dauerhaft in einer Größenordnung liegen, die im Vergleich zu anderen Gemeinden überdurchschnittlich hoch sei, sei den soliden und innovativen Firmen in Geisingen zu verdanken. Dass beginnend mit dem Haushalt 2019 Großprojekte teilweise gesplittet und andere Maßnahmen bereits für den Haushalt 2020 vorgesehen seien, habe zur Folge, dass rund ein Drittel des Investitionshaushalts für 2020 bereits verplant sei. Das enge den Gestaltungsspielraum des Gemeinderats, der im kommenden Jahr neu gewählt wird, entsprechend ein. Das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum bleibe, betonte er, eine der größten Herausforderungen, vor denen Geisingen in den kommenden Jahren stehe. Der Austausch zwischen Jugendlichen und dem Gemeinderat solle intensiviert werden, ein Anfang sei im laufenden Jahr gemacht worden.

Erklärstück: Die Eckdaten des Geisinger Haushalts für das Jahr 2019

Stadtkämmerer Axel Henninger skizzierte bei der Gemeinderatssitzung die Eckpunkte des Haushalts für das Jahr 2019.

Gesamtvolumen: Der städtische Etat für 2019 hat ein Gesamtvolumen von 24,73 Millionen Euro, im Vorjahr waren es 21,69 Millionen Euro. Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 17,27 Millionen Euro (Vorjahr: 15,74 Millionen Euro) und auf den Vermögenshaushalt 7,46 Millionen Euro (Vorjahr: 5,95 Millionen Euro).

Zuführungsrate: Für die Finanzierung von Investitionen fließen 2,26 Millionen Euro vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt – auch das ist ein Rekordwert.

Verwaltungshaushalt: Im Verwaltungshaushalt wird mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 5,2 Millionen Euro gerechnet, das sind 1,1 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr angesetzt waren. Auch der Einkommensteueranteil liegt mit rund 3,7 Millionen Euro um 230000 Euro höher als im Haushaltsplan 2018. Der Umsatzsteueranteil sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 9000 Euro auf 469000 Euro. Ausgabenseitig schlagen die Personalkosten mit rund 3,77 Millionen Euro zu Buche, eine Steigerung um 280000 Euro. Aus der Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt ergibt sich die Zuführungsrate.

Vermögenshaushalt: Das Volumen des Vermögenshaushalts beläuft sich auf 7,46 Millionen Euro, im Vorjahr waren es 5,95 Millionen Euro. Für Baumaßnahmen sieht der Vermögensplan rund 6,5 Millionen Euro vor, nach rund 3,7 Millionen Euro im Vorjahr. Für den Grunderwerb sind 450000 Euro und damit 1,15 Millionen Euro weniger als 2018 eingeplant. Tilgungsleistungen verursachen wie im vergangenen Jahr einen Aufwand von 208000 Euro.

Nettoinvestitionsrate: Darunter ist die allgemeine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt abzüglich der ordentlichen Kredittilgung und Kreditbeschaffungskosten zu verstehen. Sie beläuft sich auf 2,05 Millionen Euro (Vorjahr: 1,18 Millionen Euro) beziehungsweise 327,81 Euro (Vorjahr: 192 Euro) je Einwohner.

Finanzplanung: Auf der Finanzierungsseite sieht die Finanzplanung für den Zeitraum von 2010 bis 2022 Zuführungen vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 6,87 Millionen Euro vor. Außerdem wird mit Zuschüssen von 3,3 Millionen Euro gerechnet. Auf rund 2,26 Millionen Euro belaufen sich die prognostizierten Einnahmen aus Grundstückserlösen und Beiträgen. Eine Darlehensaufnahme ist nicht vorgesehen.

Schuldenstand: Geisingen baut seine Schulden weiter ab. Zum Jahresende 2018 steht die Stadt mit rund 2,68 Millionen Euro in der Kreide, zum Jahresende 2019 sollen es rund 2,47 Millionen Euro sein. Damit sinkt die Pro-Kopf-Verschuldung von 434,50 Euro auf 394,64 Euro.

Mit Blick auf den Kernhaushalt wies Henninger darauf hin, dass im Jahr 2022 aufgrund einer dann auslaufenden Zinsbindung die Sondertilgung eines Darlehens in Höhe von 1,2 Millionen Euro möglich wäre. (tom)