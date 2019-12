Rainer Betschner wird Nachfolger von Kämmerin Vanessa Hurrle

Rainer Betschner wird Geisingens neuer Stadt-Kämmerer

Geisingen (pm) -Der Gemeinderat der Stadt Geisingen hat Rainer Betschner (Foto: Stadt Geisingen) zum neuen Stadt-Kämmerer gewählt. Betschner folgt auf Vanessa Hurrle, die seit dem 1. Dezember beim Landratsamt Konstanz in der dortigen Kämmerei tätig ist. „Wir sind sehr froh, dass wir mit Herrn Betschner einen würdigen und kompetenten Nachfolger für Frau Hurrle gefunden haben“, sagt Bürgermeister Martin Numberger. „Gleichzeitig bedauern wir den Weggang von Frau Hurrle sehr. Die Stadt Geisingen bedankt sich sehr herzlich für ihre Tätigkeit und ihr Wirken bei der Stadtverwaltung und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute“, wird Numberger in einer Pressemitteilung zitiert.

Hurrle hat die Stadtverwaltung auf eigenen Wunsch zum 30. November verlassen.

Betschner wird die Nachfolge zum 1. März 2020 antreten. Er ist 35 Jahre alt und war bereits von 2007 bis 2015 bei der Bundeswehr im Fachdienst als Rechnungsführer und stellvertretender Zahlstellenleiter tätig. Den Studiengang Public Management absolvierte er an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl und trat im Anschluss, im März 2018, seine Stelle bei der Gemeinde Lauterbach an. Betschner selbst freut sich auf die neue Stelle und die neue Herausforderung.

In der Übergangszeit steht der derzeitige stellvertretende Kämmerer, Michael Braun, als kommissarischer Leiter der Kämmerei zur Verfügung. Die Umstellungen auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) stellen Herausforderungen für die Stadt dar, weswegen der Haushalt für das Jahr 2020 noch nicht beraten werden konnte.

Numberger zeigt sich aber optimistisch: „Wir gehen nach heutigen Stand davon aus, dass wir den Haushalt 2020 noch im Januar 2020 beschließen werden können.“