Radfahrer bei Unfall in Geisingen schwer verletzt

Bei einem Unfall an der Kreuzung Hauptstraße/Krankenhausstraße/Donaustraße in Geisingen ist ein Fahrradfahrer am Montagnachmittag gegen 13.45 Uhr schwer verletzt worden. Eine 42-jährige Autofahrerin fuhr auf der Krankenhausstraße und überquerte die Hauptstraße an der Kreuzung in Richtung Donaustraße. Dabei missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt des 43 Jahre alten Fahrradfahrers, die auf der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte fuhr. Der Radfahrer wurde frontal von dem Auto erfasst, wobei er sich schwer verletzte. Er wurde von Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.