Probst: „Wir müssen an uns glauben“

Der südbadische Fußball-Landesligist SV Geisingen gastiert am Samstag beim VfR Stockach. Die Partie im Osterholzstadion wird um 16 Uhr angepfiffen.

„Wir müssen an uns glauben“, gibt der Trainer des SV Geisingen, Andreas Probst, die klare Richtlinie vor. „Wenn wir mit dem nötigen Selbstvertrauen auftreten, hoffe ich auf ein Erfolgserlebnis. Die Mannschaft hat in dieser Woche gut trainiert und geht mit großer Zuversicht in diese wegweisende Partie“, setzt der Coach auf die Moral in seiner Truppe.

Gegen die angriffsstarken Gastgeber darf man sich in der Defensive keine Fehler erlauben, ist man sich im Geisinger Lager im Klaren. Grippegeschwächt ist der Einsatz von Abwehrchef Johannes Amann noch in der Schwebe. Mit der Achse Cyrill Bondarev und Zoltan Kovac kann man aber auf viel Erfahrung bauen. Im Mittelfeld feierte Simon Federle in der vergangenen Woche nach langer Verletzungspause eine hoffnungsvolle Rückkehr. Auch Antreiber Isa Sabuncuo meldete sich in dieser Woche wieder fit und wird in Stockach auflaufen.

„Wir wollen unser Spiel durchsetzen und nach vorne für die nötigen Akzente sorgen“, gibt Probst die Marschroute aus. Noch sind für den SV Geisingen 33 Punkte zu vergeben und der Rückstand zum wahrscheinlich rettenden 14. Platz beträgt sieben Zähler. Der VfR Stockach eroberte sich mit bisher 28 Punkten einen sicheren Platz im Mittelfeld. Die unberechenbare Truppe von Trainer Stefan Pröhl unterliegt aber immer wieder Formschwankungen. In der Vorrunde spielte man den SV Geisingen mit 5:1-Toren an die Wand. Das Stürmerduo mit Marius Henkel (14 Tore) und Xani Nuranik (11 ) markierte allein 25 der bisher 43 Treffer. Diese Wucht gilt es für den SV Geisingen zu neutralisieren.

Zuletzt mussten sich die Stockacher beim FC Löffingen unglücklich 1:2 geschlagen geben. Zwei Platzverweise in der Schlussphase sorgten für negative Schlagzeilen.

„Wir haben in allen Spielen nach der Winterpause gute Leistungen abgeliefert, dies macht uns für die Partie in Stockach Hoffnung“, sieht SV-Trainer Andreas Probst seine Truppe gerüstet.