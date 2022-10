Polizei sucht Zeugen für gefährliche Überholmanöver

Auf der Autobahn 81 ist es am Sonntag gegen 10.15 Uhr zu einem gefährlichen Überholmanöver eines Autofahrers gekommen. Ein 27-jähriger Fahrer eines weißen Daimlers war auf der A81 in Richtung Singen unterwegs und überholte auf Höhe der Anschlussstelle Geisingen das Auto eines 35-Jährigen. Dabei benutzte der 27-Jährige den Beschleunigungs- und den Standstreifen. Danach überholte der junge Mann noch mindestens zwei weitere Autofahrer verbotenerweise auf der rechten Fahrspur. Die Polizei sucht nun Zeugen, die diese Fahrweise des Daimlerfahrers beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Mühlhausen-Ehingen, Telefon 07733 / 9960-0, zu melden.