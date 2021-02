Am Freitagabend gegen 20.45 Uhr haben Zeugen der Polizei einen Opel Combo mit tschechischer Zulassung gemeldet, der die Autobahn 81 von Bad Dürrheim kommend in südlicher Richtung auf der falschen Fahrspur befuhr. An der Anschlussstelle Geisingen wendete das Fahrzeug und fuhr dann auf der „richtigen“ Spur weiter in Richtung Engen, teilt die Polizei mit. Dabei bewegte sich das Fahrzeug in Schlangenlinien beziehungsweise stark verminderter Geschwindigkeit fort, heißt es weiter. An der Anschlussstelle Engen konnte das Fahrzeug durch eine Polizeistreife gestoppt werden. Da die Autofahrerin sich weigerte, das verschlossene Fahrzeug zu öffnen, musste eine Seitenscheibe eingeschlagen werden. Die 60-Jährige zeigte in der Folge ein apathisches Verhalten, was einen Atemalkoholtest zur Folge hatte. Dieser blieb ergebnislos, berichtet die Polizei. Im Fahrzeug konnten jedoch Beruhigungsmittel aufgefunden werden, die das Verhalten laut Polizei der Frau erklären würden. Am Fahrzeug fanden sich erhebliche Unfallspuren, deren Herkunft bislang ungeklärt sind. Zeugen oder Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Telefon: 07733/996 00, in Verbindung zu setzen.