Pokalspiele für den FV Möhringen und SV Geisingen

Im Fußball-Bezirkspokal Badischer Schwarzwald haben mit dem SV Geisingen (Bezirksliga) und dem FV Möhringen (Kreisliga A 2) noch zwei Mannschaften aus dem Kreis Tuttlingen die Chance, ins Viertelfinale einzuziehen. Beide tragen am Mittwoch, 19 Uhr, daheim eine Neuauflage des ersten Ligaspieltags aus.

SV Geisingen – FC Königsfeld (Mittwoch, 19 Uhr). Zum Ligastart hat der FC Königsfeld den gerade aus der Landesliga abgestiegenen Hausherren Ende August eine deutliche Heimniederlage beigebracht (0:6). Mittlerweile ist der FCK Tabellenführer und trifft im Schnitt fast drei Mal pro Spiel (26 Tore in neun Partien). Demnach wird die Aufgabe ähnlich schwer werden wie in der Liga, aber die Geisinger zeigten sich seitdem verbessert und sollten das Spiel enger gestalten können.

FV Möhringen – SV Hinterzarten. Mit dem 3:1 gegen den SV Hinterzarten startete am ersten Spieltag der Möhringer Lauf von aktuell acht Siegen in Serie. Für beide A-Ligisten wäre es lukrativ, unter die letzten acht Teams im Pokalwettbewerb zu kommen. Der Tabellenvierte reist zwar als Außenseiter an, zählt aber zu den besseren Mannschaften der Liga. Der FVM peilt den zehnten Pflichtspielsieg in Serie an.