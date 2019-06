Paukenschlag: Hengstler zieht Kandidatur zurück

Am Donnerstag, 6. Juni, stellen sich die beiden Kandidaten Martin Numberger (Überlingen) und Thomas Braun (Kirchen-Hausen) um 20 Uhr in der Stadthalle vor. Am 30. Juni können dann rund 4880 Geisinger von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, und ihr neues Stadtoberhaupt wählen. Bei einer Bürgermeisterwahl sind Jugendliche ab 16 Jahren sowie EU-Europäer wahlberechtigt, sagt Hauptamtsleiter Thomas Schmid.