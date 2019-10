Pajunk-Azubis feiern Abschluss

„Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen.“ Unter diesem Motto wurden die Absolventen und deren Leistung bei Pajunk gefeiert.

In einem kleinen, feierlichen Rahmen wurde den Auszubildenden und Studenten zu ihrem erfolgreichen Abschluss gratuliert und sie erhielten Präsente zur Anerkennung ihrer Leistung. Die Ausbildung zu Werkzeugmechanikern haben in diesem Jahr Mahfoudh Boullagui, Christian Treff und Gianni Turra erfolgreich abgeschlossen. Marko Djurovic hat die Ausbildung zum Industriemechaniker und Thomas Koch zur Fachkraft für Lagerlogistik mit Erfolg beendet. Ebenfalls gratulieren durfte man Marc Sörgel, er hat sich erfolgreich nebenberuflich zum Techniker in der Feinmechanik weitergebildet.

Auch im Bereich Studium gab es Grund zur Gratulation, Patrice Pfeffer hat Ihren Abschluss zum Bachelor – International Engineering, Maschinenbau mit Ihrer Abschlussarbeit bei Pajunk erfolgreich erlangt. Jenny Fritsch hat dieses Jahr ihr duales Studium, Bachelor of Arts – International Business, ebenfalls erfolgreich beendet.

Pajunk freut sich, dass sich alle Absolventen für eine Tätigkeit im Haus entschieden haben und auf die weiterhin gute Zusammenarbeit.

Das Lob der guten Zeugnisse und Abschlüsse wurde auch an die Ausbilder und Studentenbetreuer weitergegeben, denn ohne sie wäre dies nicht möglich.