Omnibusreise war ein voller Erfolg

50 Mitglieder des Schwarzwaldvereins Geisingen kamen nach einer sechstägigen Omnibusreise in den südlichen Bayerischen Wald bei einer regnerischen Rückfahrt wieder glücklich zu Hause an.

Die vier Tage, an denen tägliche Ausflüge bei herrlichem Sonnenschein durchgeführt wurden, gingen für die Reisegruppe rasch zu Ende. Der erste Ausflug führte nach Krumau in Tschechien, ein altes rustikales Städtchen an der Moldauschlinge. Ein Zwischenstopp mit Kaffeepause wurde bei Lipno am Moldaustausee eingelegt, bevor es für die Reisenden aus Geisingen und Umgebung wieder zurück ins Hotel ging.

Der nächste Tag führte uns nach Linz, in die Hauptstadt Oberösterreichs (mit Stadtbähnlefahrt) und zuvor an der Donau entlang, vorbei an der Schlögener Schlinge und mit der Besichtigung des Stifts Wilhering.

Der dritte Ausflug ging nach Passau (mit Orgelkonzert im Dom) und anschließend nach Schärding am österreichischen Inn, ein nettes Städtchen mit interessanten Häuserfronten und -Giebeln. Ein Musik- und Tanzabend durfte natürlich nicht fehlen.

Ein weiterer Tag bescherte uns eine Kutschenfahrt mit anschließender „Brotzeit mit Musik“. Viel zu schnell war die schöne Zeit wieder vorbei, aber auch vom Wetter her war es Zeit für die Heimreise, denn Regen, auf den man sehnlichst schon lange wartete, war angekündigt. Mit einer Schlusseinkehr im Brauereigasthaus „Max und Moritz“ in Kressbronn ging dann die schöne Reise zu Ende.