Offizieller Abschied ganz inoffiziell

Anfang des Jahres hatte der Rektor der Geisinger Grundschule, Jürgen Tränkler, verkündet, dass er zum Schuljahresende in den Ruhestand tritt. Für viele kam dies überraschend, denn für ihn war der Beruf Lehrer eine Berufung. Der Grund damals waren „atmosphärische Störungen“ zwischen ihm und dem Schulträger.

Die Hoffnung, dass sich Tränkler doch noch umstimmen läßt und vielleicht ein oder zwei Jahre dranhängt, bestanden bis zuletzt, sind aber nun zerplatzt. Er informierte den Elternbeirat sowie die Stadt als Träger von seinem Schritt des endgültigen Endes seiner Tätigkeit, machte aber auch eine erfreuliche Mitteilung: Angela Lutsch übernimmt kommissarisch die Schulleitung. Bislang gibt es noch keinen offiziellen Bewerber für die Nachfolge.

Der 63-jährige Tränkler hatte das Amt des Rektors zum Schuljahr 2016/2017 übernommen. Drei Jahre lang leitete er die Schule und führte zuletzt noch einen Kampf gegen die Schließung der Werkrealschule, der zwar von Anfang an aussichtslos schien. Am Ende musste er sich damit abfinden, in Geisingen nur noch eine Grundschule zu haben.

Tränkler blieb bei seiner Anfang des Jahres getätigten Aussage, aufgrund verschiedener Umstände keine offizielle Verabschiedung zu wollen. Aber ganz ohne Abschied geht es halt doch nicht. So fand am letzten Schultag noch ein ökumenischer Gottesdienst statt, bei dem Pfarrer Adolf Buhl dem bisherigen Rektor für seine Zusammenarbeit mit den beiden Kirchen dankte. Das Lehrerkollegium lud ihn nach der letzten Schulstunde zu einer Überraschung ein, es ging nach Wolterdingen zum Bogenschießen. Am Abend gab es noch ein Abschiedsessen, bei dem alle ehemaligen Kollegen eingeladen waren. Im Namen des Kollegiums überreichte Angela Lutsch Tränkler ein Präsent, auch im Namen des Elternbeirates. Ebenso verabschiedet wurde Tränkler von h Nathalie Seilnacht im Namen des Fördervereins.