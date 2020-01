Neuer Heimleiter Manfred Wolf will am und beim Menschen sein

Das Pflege- und Altersheim Haus Wartenberg in Geisingen hat einen neuen Heimleiter. Wie bereits berichtet leitet der 59-jährige Manfred Wolf die Einrichtung seit gut zwei Wochen. Mit knapp 390 Betten und in etwa genauso vielen Beschäftigten, einschließlich der Schüler der Altenpflegeschule, ist das Heim eine der größten Einrichtungen der Region.

Innerhalb von drei Jahren ist Wolf nun der dritte Heimleiter. Joachim Burger folgte von Oktober 2017 bis Februar 2018 auf Bern Hässler, der das Heim drei Jahrzehnte leitete. Dann übernahm Torsten Fietze das Amt, der zuvor Pflegedienstleiter im Heim war. Im November wurde dann Manfred Wolf von der Zweckverbandsversammlung zum neuen Heimleiter gewählt.

Er war bereits wenige Tage später beim Weihnachtsbazar des Heimes und kam bereits mit zahlreichen Beschäftigten ins Gespräch. Zuletzt war Wolf als Regionalleiter für zwölf Pflegeeinrichtungen mit 1400 Pflegeplätzen und rund 1000 Beschäftigten zuständig. Bei 100 000 zurückgelegten Kilometern pro Jahr habe man keinen persönlichen Bezug zum Personal oder gar den Bewohnern gehabt. „Und genau das ist es, was ich suche. Die Nähe zum Mitarbeiter und den Bewohnern“, sagt Wolf. „Ich will am und beim Menschen sein“, betont er.

Wolf stammt vom Bodensee und wohnt in Radolfzell, ist verheiratet und hat eine Tochter sowie drei Enkel. Im Rahmen seines Berufslebens kam er viel herum. Seine beruflichen Laufbahn hat er in einem anderen Zweig begonnen. Nach der Bundeswehr war er beim Militärischen Abschirmdienst (MAD) bis zur Wende, hat dann Betriebswirtschaft studiert und kam so in die Geschäftsführung verschiedener Einrichtungen.

Bei manchen Einrichtungen habe er Menschen und ihre Krankheitsbilder kennengelernt. „Ich habe Hochachtung vor den Leistungen des Personals im Bereich der Pflege aber auch im Bereich der Hospizarbeit“, betont er. Personal zu gewinnen sei für ihn wichtig. Die Altenpflegeschule des Zweckverbandes stehe derzeit ganz oben. Dort ist die nächste Stelle bald verwaist, die bisherige Leiterin Astrid Schmid wird das Heim verlassen. Derzeit sei die Stelle der Schulleitung ausgeschrieben, so Wolf.

Was ihm ebenfalls sehr am Herzen liegt, ist das Verhältnis des Pflegeheims mit der Bevölkerung, der Kommunalpolitik und den Vereinen. Das Heim sei ein Stück von Geisingen und er mache sich derzeit Gedanken, wie man die Präsenz und das Erscheinungsbild positiv verändern könne.