Neue zweite Vorsitzende bei Bläserschule Geisingen

Bei der Generalversammlung der Bläserschule Geisingen ist Daniela Glunk zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden, sie hat Franziska Schmitt abgelöst. Die Geschäftsstelle übernahm Lukas Federle von Daniela Glunk, Felicitas Stihl wurde hierfür neu gewählt. Kassierer bleibt Michael Stoffler, musikalische Leiterin Ingrid Fromm, Kassenprüfer Anja Willmann und Michael Stihl.

Im Fokus stand der Wegfall von Proberäumen in der Schule während des dortigen zweiten Bauabschnitts. Im Erdgeschoß sei übergangsweise der Kindergarten untergebracht worden, das Obergeschoß dürfe aus Brandschutzgründen nicht genutzt werden.

Es werde in jedem Fall etwas eng werden, so der erste Vorsitzende Walter Hengstler. Inzwischen hätten bereits Gespräche der Bläserschule mit der Schulleitung stattgefunden.

In der Bläserschule Geisingen seien 167 Kindern in unterschiedlichsten Bereichen an die Musik herangeführt und ausgebildet worden. Mit Ende des Schuljahres sei auch der zweite Kurs der Bläserklassen in den Grundschulen Geisingen und Kirchen-Hausen zu Ende gegangen. In beiden Klassen seien in Geisingen 19 und in Kirchen-Hausen zwölf Kinder vertreten.

In beiden Bläserklassen unterrichteten aktuell sechs Ausbilder. Man hoffe, dass es im neuen Schuljahr an beiden Grundschulen neue Unterrichtsgruppen geben werde.

In der Bläserschule seien sechs Kurse für die Prüfungen der verschiedenen Abzeichen von Junior bis Gold organisiert worden. Von elf Absolventen des Verbandes, die das Leistungsabzeichen in Gold abgelegt hatten, waren acht bei der Bläserschule ausgebildet worden, zwei davon seien extern von anderen Vereinen hinzugekommen, hätten aber den Theorieunterricht in der Bläserschule Geisingen erhalten.