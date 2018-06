Neue Hausarzt-Praxis eröffnet in Geisingen

Am kommenden Montag werden die ersten Räumlichkeiten im Neubau der Sozialstation am Geisinger Kreisverkehr West bezogen. Die Hausarztpraxis Dietrich/Köhler nimmt ihren Betrieb auf.

Es ist eine neue Gemeinschaftspraxis, in den letzten Tagen vor der Eröffnung ist noch emsige Betriebsamkeit der Handwerker. Die gelieferten Möbel müssen noch montiert und aufgestellt werden, vor dem Haus wird der Parkplatz hergestellt. Damit sind die Handwerker aber nicht fertig in dem großen Neubaukomplex, der Rest des Gebäudes wird Anfang August bezugsfertig. In dem Gebäudes werden künftig auch die Räumlichkeiten für die Sozialstation, das neue Angebot Tagespflege, die Wohnungen für das betreute Wohnen sowie der Seniorentreff untergebracht sein.

Rolf Dietrich, der seit 17 Jahren zusammen mit Michael Breinlinger in einer Gemeinschaftspraxis die Patienten versorgte, eröffnet mit Friedemann Köhler eine neue Gemeinschaftspraxis.

Dr. Rolf Dietrich studierte in Freiburg und Würzburg, 1996 folgte die Promotion an der Universität Würzburg in einer kardiologischen Arbeit. Im Rahmen seiner Facharztausbildung zum Internisten arbeitete er in den internistischen Abteilungen verschiedener Kliniken (Schramberg, Sulz und Tuttlingen). 2001 erwarb er den Facharzttitel für Innere Medizin. Er hat noch Zusatzqualifikationen in der Akupunktur und der Palliativmedizin erworben.

Dr. Friedemann Köhler promovierte in Freiburg. Nach dem praktischen Jahr im Kreiskrankenhaus Donaueschingen absolvierte er die internistische Facharztausbildung im Kreiskrankenhaus Tuttlingen.Nach einer zweijährigen oberärztlichen Tätigkeit wechselte er in das Schwarzwald-Baar-Klinikum nach Villingen. Hier erlangte er die Schwerpunktbezeichnung der „Internistischen Onkologie und Hämatologie“ und die Zusatzqualifikation der Palliativmedizin und war als leitender Oberarzt (2005-2018) und vorübergehend auch als kommissarischer Leiter (2016) in der Klinik II für Hämatologie, Onkologie, Immunologie, Infektiologie und Palliativmedizin im Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen tätig. (ph)