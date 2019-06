Nach Vandalismus: „Ich bleibe auf dem Schaden sitzen“

Noch fünf Märkte in Bad Saulgau, zwei in Bad Buchau, dann ist Schluss: Der Imbissbetreiber August Schilling und seine Frau Roswitha aus Oggelshausen verabschieden sich am Samstag, 29. Juni, von ihren Kunden. Nach mehr als 40 Jahren. Ihren Nachfolger arbeiten sie gerade ein. Hans-Werner Koch steht ab Juli eigenverantwortlich im Imbisswagen auf dem Marktplatz. Seine Partnerin Beatrix Deichen unterstützt ihn dabei.

Hans-Werner Koch stand schon einige Male im Imbisswagen von August und Roswitha Schilling, „um von den Profis zu lernen“, ...