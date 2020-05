Nach Maischerz: Blumentröge sollen bleiben

Maischerze – sofern sie dann auch lustig sind – regen zum Lächeln, zum Nachdenken oder auch zum Mitmachen in der Zeit nach der Walpurgisnacht an. Die Geisinger Maiaktion ist eine solche. 22 Blumenkübel wurden aufgestellt – und sie sollen auch bleiben.

Die Blumenkübel hatten früher einen anderen Verwendungszweck. Es waren Futtertröge für Pferde, in denen die Tiere Kraftfutter erhielten. Thomas Braun hat diese organisiert und fand mehrere Mitstreiter für seine Aktion. Seine Idee war es, etwas mehr Blumen in die Stadt zu bekommen. So fand er Helfer, die Halterungen an die Pferdetröge schweißten. Ferner wurden die Tröge gereinigt und pulverbeschichtet. Alles wurde dann mit Erde gefüllt und bepflanzt.

Braun hat die Blumen aus eigener Tasche bezahlt, doch für die Nachhaltigkeit von bunten Farbklecksen in der Stadt fand er einen Sponsor. Die Blumenmanufaktur Leipferdingen sponsert jede Patenschaft mit einem Fünf-Euro-Gutschein. Denn die Idee war, für alle 22 Blumenkübel einen Paten zu finden. Und da wurde Thomas Braun bei Holger Stoffler fündig, der einer der Mitinitiatoren der Aktion mehr Leben ins Städtle zu bekommen, war.

Stoffler und seine Schmiede sind die Patenvermittler. Für 14 der 22 Blumenkübel gibt es inzwischen Patenschaften, acht sind noch zu haben. Die Patenschaft beinhaltet sowohl das Pflanzen wie auch das Pflegen der Blumenkübel und Pflanzen.