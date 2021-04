Nach dem verheerenden Brand ihrer Schreinerei blicken die Rapps optimistisch in die Zukunft

Schreinerei Rapp: Ralf Rapp hat sich 2012 selbständig gemacht und die Firma Holzdesign Rapp gegründet. In dem Firmengebäude wurde schon vieles produziert. Stumpen, Wäsche und Medizintechnik. 1984 erwarb Ernst Hengstler das Gebäude und gründete eine Medizintechnikfirma, die 1996 von der Familie Tröndle übernommen und dann in Trokamed umfirmiert wurde. 2003 bezog die Firma Trokamed ihren Neubau. Im Gebäude war auch die Firma ET-Elektrotechnik mit Lager und Büro untergebracht, sie hat nunmehr eine Bleibe in Kirchen-Hausen in einer leerstehenden Gewerbeimmobilie gefunden. (ph)